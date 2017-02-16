Пожаловаться на дороги предлагает ОНФ в Удмуртии

Опубликована: 15 Февраля 2017 г. 09:22

Общероссийский народный фронт запустил проект «Карта убитых дорог». Каждый желающий может отметить участок дороги в Удмуртии, который нуждается в ремонте на профильном сайте.

Региональный штаб ОНФ время от времени будет делать срез результатов и направлять данные в местные администрации и ГИБДД. Запланированы и поездки активистов на эти участки с целью удостовериться в необходимости ремонта.

Кроме того, на сайте будет размещена информация о планах ремонтных работ от администраций. Жителям республики смогут заявить о возможных нарушениях при осуществлении дорожных работ.

Координатор всероссийского проекта - член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев. В Удмуртии за «Дорожную инспекцию ОНФ» будет отвечать член регионального штаба Михаил Колесников.




Загрузка...
Теги
Новый год/Рождество прокуратура выборы футбол Малая Пурга Игра недвижимость животные Воткинск свадьба долг депутат финансы ветеран творчество бюджет выставка Ижевск пожар оружие дороги банк правительство МЧС занятость пенсия полиция ДТП Дмитрий Медведев суд лес ИжГТУ ЖКХ хоккей Голливуд медицина Можга видео биатлон Госсовет УР Удмуртия Интернет рейтинг физкультура инвалид алкоголь религия безопасность самолет музыка штраф вода Ижавто праздник зоопарк звезда Балезино траур здоровье конкурс телевидение семья дети Александр Волков туризм торговля сельское хозяйство Владимир Путин бизнес молодежь Ува МВД мода кино транспорт Глазов Москва Сарапул армия преступление Завьялово наркотики школа природа убийство Украина терроризм строительство ГИБДД промышленность погода ремонт США образование фестиваль СКП Россия технологии ГЖД СМИ
Все теги
Яндекс.Погода