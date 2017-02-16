Пожаловаться на дороги предлагает ОНФ в Удмуртии

Опубликована: 15 Февраля 2017 г. 09:22





Общероссийский народный фронт запустил проект «Карта убитых дорог». Каждый желающий может отметить участок дороги в Удмуртии, который нуждается в ремонте на профильном сайте.

Региональный штаб ОНФ время от времени будет делать срез результатов и направлять данные в местные администрации и ГИБДД. Запланированы и поездки активистов на эти участки с целью удостовериться в необходимости ремонта.

Кроме того, на сайте будет размещена информация о планах ремонтных работ от администраций. Жителям республики смогут заявить о возможных нарушениях при осуществлении дорожных работ.

Координатор всероссийского проекта - член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев. В Удмуртии за «Дорожную инспекцию ОНФ» будет отвечать член регионального штаба Михаил Колесников.



