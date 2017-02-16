Хоккейный клуб Ижсталь в Ижевске победил нефтекамский Торос со счетом 3:2

Опубликована: 15 Февраля 2017 г. 09:57

Ижевске состоялся очередной матч в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги. «Ижсталь» принимала на своем льду «Торос» из Нефтекамска, традиционно неудобного соперника.

С первых же секунд «сталевары» устроили штурм ворот нефтекамцев. Такой навал принес свои плоды уже на 7 минуте стартового игрового отрезка. После броска от синей линии Артема Мусалимова, новобранец ижевской дружины, прибывший из Череповецка Арсений Хацей удачно сыграл на «пятаке», подправил шайбу прямо в ворота, 1:0. Но уже через четыре минуты капитан хоккейного коллектива из Башкирии Илья Бочков забивает и сравнивает счет 1:1. Двумя минутами позже Никита Панасенко раскатал на затяжной паузе вратаря «Тороса», 2:1.

Заставить капитулировать во второй раз Сергея Костенко гостям удалось во втором периоде. И вновь равный счет продержался не долго, 2:2. Спустя 4 минуты Павел Курдюков из Ижстали забивает и устанавливает окончательный, победный для «сталеваров», результат.

В третьем периоде голов не было, но победный счет устоял. 3:2.

Победа ижевских хоккеистов позволила вновь «влиться» в топ-16. В пятницу «Ижсталь» завершает «гладкий» этап регулярного чемпионата матчем против пензенского «Дизеля».

Сергей ДУШКИН, главный тренер ХК «Ижсталь»:

- Нам отступать некуда. Порадовало, что тот план, который мы сегодня на игру готовили, он, конечно, не в полной мере, но в большей части сработал. Тоже разбирали соперника, знали, что троечку молодых ребят привезли, то есть нагрузка у соперника легла больше на три звена. В общем-то, это тоже все разобрали. Здорово, что выиграли. Конечно, вопросов еще достаточно много остается. В следующем матче с Пензой, я думаю, легче не будет. Во-первых, надо восстановиться – играют одни и те же, во-вторых, «Дизель» по организации игры тоже достаточно серьезная команда и, тем более, что она тоже борется за выход в плей-офф.