В Завьяловском районе Удмуртии на женщину с ребенком напала соседская собака

Опубликована: 15 Февраля 2017 г. 11:08





Огромный мастиф выбежал с соседского двора через открытую дверь и сильно покусал людей, которым пришлось обращаться за медицинской помощью. Сейчас ученица 4 класса не может сидеть и хромает, а ее мать залечивает укусы на руках.Мама девочки написала заявление в полицию и намерена в суде добиться того, чтобы владелец собаки посадил ее на цепь. Сделать это добровольно он отказывается. При этом по данным ГТРК «Удмуртия» в республике уже с 2006 года нет действующих правил содержания домашних животных.