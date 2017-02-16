В Завьяловском районе Удмуртии на женщину с ребенком напала соседская собака

Опубликована: 15 Февраля 2017 г. 11:08

В Завьяловском районе республики на Ольгу Югову и ее дочь Ксению напала соседская собака.

Огромный мастиф выбежал с соседского двора через открытую дверь и сильно покусал людей, которым пришлось обращаться за медицинской помощью. Сейчас ученица 4 класса не может сидеть и хромает, а ее мать залечивает укусы на руках.

Мама девочки написала заявление в полицию и намерена в суде добиться того, чтобы владелец собаки посадил ее на цепь. Сделать это добровольно он отказывается. При этом по данным ГТРК «Удмуртия» в республике уже с 2006 года нет действующих правил содержания домашних животных.
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