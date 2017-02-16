130 километров дорог Ижевска и его агломерации планируют отремонтировать в 2017 году

Опубликована: 15 Февраля 2017 г. 11:56

В 2017 году планируется отремонтировать почти 130 км дорог ижевской агломерации, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики.

В самом Ижевске будет отремонтировано 70 км дорог.

Согласно паспорту программы по развитию дорог, которые относятся к территории Ижевска к 2018 году планируется достижение двух показателей: снижение количества очагов концентрации дорожно-транспортных происшествий с 34 до 13 и увеличения доли протяженности дорожной сети, соответствующей нормам, не менее чем на 50%.

Ижевска агломерация – это территория Ижевска и его пригородная зона на расстоянии до 15 км от столицы Удмуртии. Информагентство Сусанин напоминает, что всего в рамках программы «Безопасные и качественные дороги», которая рассчитана до 2025 года, в пределах ижевской городской агломерации планируют отремонтировать 1 190,332 км дорог.
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