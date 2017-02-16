В Ижевске планируют провести реконструкцию западной части набережной пруда

Опубликована: 15 Февраля 2017 г. 12:37





В Ижевске планируется продолжение реконструкции набережной городского водохранилища в западном направлении, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Документация по планировке территории будет подготовлена к лету текущего года и вынесена на публичные слушания.

При реконструкции предполагается организация рекреационной и обслуживающей зоны вдоль пруда, развитие зеленой и обслуживающих зон общегородского значения вдоль долины рек Иж и Подборенка, благоустройство зоны набережной с организацией досугово-развлекательных и спортивных комплексов в районе парка Кирова.