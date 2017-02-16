Конкурс литературных произведений на удмуртском языке организует журнал "Кенеш"

Опубликована: 15 Февраля 2017 г. 13:14





Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртии и редакция журнала «Кенеш» объявили конкурс на лучшее литературное произведение 2017 года на удмуртском языке. Информация об этом появилась на сайте журнала «Кенеш».

Принять в нём участие могут граждане любого возраста, проживающие не только в Удмуртии и России, но и за пределами страны. Итоги конкурса будут подведены в январе 2018 года. Победители получат дипломы и денежные призы, а их произведения будут опубликованы в журнале «Кенеш».

Обязательные условия — владение удмуртским языком и писательский талант.

Номинации конкурса:

1. Лучшее произведение крупного жанра (повесть, роман);

2. Лучшее произведение малой прозы (рассказ, новелла, очерк, эссе);

3. Лучшее поэтическое произведение (сборник стихов, поэма);

4. Лучшее драматическое произведение (пьеса);

5. Лучшее произведение для детей (прозаическое, поэтическое, драматическое);

6. Лучшая критическая или литературоведческая статья.

Конкурсные работы принимаются с 15 февраля по 15 ноября 2017 года в редакции журнала «Кенеш» по адресу: г. Ижевск, ул. Пастухова, 13 или по эл. почте kenesh-udm@yandex.ru (в форматах doc. или rtf.).



