17-летняя студентка в Удмуртии убила новорожденного мальчика

Опубликована: 15 Февраля 2017 г. 14:48





В селе Дебесы 17-летняя студентка техникума убила своего новорожденного ребенка, сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Утром 13 февраля девушка родила в комнате общежития ребенка, после чего стала его душить и несколько раз ударила малыша ножом. Мальчик умер, девушка положила его в мусорное ведро и была замечена в коридоре администрацией общежития. На место происшествия вызвали врачей. При допросе выяснилось, что подозреваемая никому не рассказывала о своей беременности и на учет также не вставала.

Допрошены свидетели, назначены судебно-медицинские экспертизы. Злоумышленнице грозит до пяти лет тюрьмы.