Профессионального лежебоку примут на работу в Кирово-Чепецке

Опубликована: 15 Февраля 2017 г. 11:47





Компания по производству мебели в Кирово-Чепецке ищет сотрудника, который будет заниматься испытанием диванов, сообщает Глазовпортал.net.

В должностные обязанности лежебоки будет входить: «ежедневное испытание дивана в положении сидя /лежа / полулежа не менее 10 часов в сутки согласно чек-листу».

Сотрудник обязан складывать и раскладывать диван, чтобы проверить его надежность, и смотреть на ложе телевизор, снимая процесс на фото и видео и предоставлять работодателю еженедельный отчет.

Соискатель должен иметь высшее образование (желательно техническое), отличаться терпеливостью, усидчивостью, стрессоустойчивостью и любовью к отдыху на диване. Работнику обещано денежное вознаграждение в размере от 73 тысяч рублей. Объявление набрало порядка 3000 просмотров и свыше 50 анкет были присланы соискателями.