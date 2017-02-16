Ильдар Мавлутдинов обжаловал приговор за убийство бизнесмена Алексея Малахова

Опубликована: 15 Февраля 2017 г. 16:25

Бывший депутат Гордумы Ижевска Ильдар Мавлутдинов, признанный виновным в убийстве бизнесмена Алексея Малахова, обжаловал приговор. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе Верховного суда Удмуртской Республики.

Апелляционную жалобу пока не рассмотрели. Напомним, Ильдара Мавлутдинова арестовали после предъявления обвинений в убийстве предпринимателя Алексея Малахова.

На допросе экс-депутат дал признательные показания, указав, что мотивом стали личные неприязненные отношения с погибшим. В декабре минувшего года суд приговорил Мавлутдинова к 10 годам и 6 месяцев колонии строгого режима за убийство Алексея Малахова. Осужденный с приговором не согласился. 
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