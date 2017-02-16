Респубиканская масленица Удмуртии пройдет в селе Сигаево Сарапульского района

Опубликована: 15 Февраля 2017 г. 16:44





26 февраля в 10:00 в селе Сигаево Сарапульского района стартует республиканская «Масленица», сообщается на сайте Дома дружбы народов Удмуртии.

Праздник пройдет на семи площадках с интересными названиями: «Тёщина встреча «Сват да зять у тёщи – первые гости!», «Тёщины заигрыши «Наливай – ка, тёща, щей, я привел товарищей», «Тещина лакомка «У хорошей тёщи зять не будет тощий», «Тёщин разгуляй», «Тёщины вечёрки», «Золовкины посиделки», «Тёщины проводы».

Для детей будет работать игровая площадка с конкурсами и аттракционами.