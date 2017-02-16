Разработкой электромобилей заняты ИжГТУ и Сарапульский электрогенераторный завод в Удмуртии

Опубликована: 15 Февраля 2017 г. 17:07

Созданием многофункциональных транспортных систем занимаются ученые Ижевского государственного технического университета (ИжГТУ) совместно с Сарапульским электрогенераторным заводом, пишет информагентство СУСАНИН.

На пресс-конференции в среду, 15 февраля, ректор вуза Борис Якимович дословно сказал следующее: «Сегодня мы реализуем проект очень интересный с электрогенераторным заводом в Сарапуле – это создание транспортных систем, раньше это электрокары называли, а это сейчас многофункциональные транспортные системы на новых принципах управления, и создания новых аккумуляторов. Дизайн хороший сделали этих транспортных систем. В этом году мы завершаем первую часть этого проекта.» 

По его словам "механ" участвует и в «проектах будущего» - «Солнечная энергетика» и создание предприятия по сборке тракторов для сельского хозяйства. «Участвуем в проектах будущего с рядом промышленных предприятий – это солнечная энергетика, участвуем в проекте по созданию предприятия, завода по сборке тракторов для сельского хозяйства. Университет участвует в разработке и конструкторской документации и создания новых узлов и изделий», - сказал ректор ИжГТУ.



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