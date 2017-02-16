В Польше опубликован документ 2008 года о переводе внешней политики страны на пророссийский курс

Опубликована: Сегодня 08:51

Польские СМИ опубликовали документ, в котором предлагалось перевести страну на пророссийский курс, отказавшись от проукраинского, сообщает SM-news.

Тезисы раскритиковал глава МИД Польши Ващиковский. Учитывая вражду между лидером правящей партии «ПиС» Ярославом Качиньским и председателем Европейского совета Дональдом Туском, можно предположить, что акция приурочена к майским выборам нового главы Совета. В российских СМИ замечания Ващиковского, в основном, проигнорировали. В украинских - и вовсе более обеспокоены пунктами пропуска на границе и безвизовым режимом.

Польша нашла кнопку в информационном пространстве, на которую и надавила, чтобы включить в новостные ленты российских и украинских информагентств упоминания Варшавы. Польские СМИ опубликовали критику главы МИД Витольда Ващиковского рассекреченного документа, к которому доступ имелся только у четырех человек. Сам Ващиковский якобы ранее не знал, будучи замминистра иностранных дел страны, о том, что в Польше в 2008 году на уровне МИД всерьез обсуждали внедрение пророссийской модели поведения официальной Варшавы вместо проукраинской. «Пророссийскость-2008» - это и есть рычажок, благодаря которому Польша запустила обсуждения в России сегодня. 

Не менее любопытно было бы полякам посмотреть и на реакцию Киева, с которым имеются идеологические разногласия насчет Волынской резни и личности Степана Бандеры, с одной стороны, клятвы в вечной дружбе – с другой. Возможно, Ващиковскому пригодился опыт службы заместителем директора Бюро нацбезопасности Польши.

Согласитесь, за прошедшие девять лет документ мог «выстрелить» неоднократно, но по каким-то причинам его содержание стало известно только в начале 2017 года, когда Европа, откровенно говоря, не знает, что ожидать от новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Итак, по польской легенде, опубликованной изначально на страницах издания «PAP», 4 марта 2008 года на свет появился документ «Тезисы о политике Республики Польши по отношению к России и Украине». Его подписал директор Восточного департамента МИД страны Ярослав Браткевич. О существовании бумаги до октября 2015 года знали только четверо человек, включая главу внешнеполитического ведомства Радослава Сикорского.




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