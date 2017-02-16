Алина Загитова из Ижевска на 60 баллов опередила ближайшую соперница на юношеских соревновнаяниях

Опубликована: Сегодня 09:28

Уроженка Ижевска фигуристка Алина Загитова победила на Европейском юношеском олимпийском фестивале, сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России

На соревнованиях, которые прохошли в турецком Эрзуруме, ученица Этери Тутберидзе и Сергея Дудакова лидировала после короткой и произвольной программы и по сумме двух прокатов почти на 60 баллов опередила серебряного призера. Об этом отрыве с восторгом сообщила федерация на своем сайте: «По большому счету, у Загитовой на этом старте не было серьезных соперниц. Фигуристка боролась сама с собой. В короткой программе она допустила ошибку на каскаде, в произвольной справилась с прокатом.»

Напомним, что Алина Загитова с 15 по 19 марта примет участие в юниорском чемпионате мира, который пройдет в Санкт-Петербурге
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