- Наезд совершил автомобиль Шкода Йети. Мальчик остался жив и доставлен в больницу, а женщина погибла на месте, - сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.
Сейчас следователи ГИБДД устанавливают причины и подробности аварии.
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В результате наезда на пешеходном переходе в Ижевске погибла мать ребенка
Опубликована: Сегодня 10:08
Вчера, около 20:00, на нерегулируемом пешеходном переходе, на пересечении улиц Пушкинской и Наговицына, автомобиль сбил 35-летнюю женщину и ее 6-летнего сына.
- Наезд совершил автомобиль Шкода Йети. Мальчик остался жив и доставлен в больницу, а женщина погибла на месте, - сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.
Сейчас следователи ГИБДД устанавливают причины и подробности аварии.
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