В результате наезда на пешеходном переходе в Ижевске погибла мать ребенка

Опубликована: Сегодня 10:08

Вчера, около 20:00, на нерегулируемом пешеходном переходе, на пересечении улиц Пушкинской и Наговицына, автомобиль сбил 35-летнюю женщину и ее 6-летнего сына.

- Наезд совершил автомобиль Шкода Йети. Мальчик остался жив и доставлен в больницу, а женщина погибла на месте, - сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Сейчас следователи ГИБДД устанавливают причины и подробности аварии.





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