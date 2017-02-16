В Удмуртии более чем половине населения не хватает денег на еду

Опубликована: Сегодня 10:49

Субъективно считают себя бедными более половины жителей Удмуртской Республики, сообщает "ГТРК Удмуртия" со ссылкой на Росстат.

В 3 квартале 2016 года около 55% населения нашей республики сообщили, что денег им хватало только на еду или не хватало даже на неё. Только Чечня с результатом 57% опережает Удмуртию в данном рейтинге.

Эти данные опубликовала Российская академия народного хозяйства и государственной службы.

Лучше всего ситуация в Санкт-Петербурге – там доля недовольных своим заработком составляет всего 3%. Следующие - Татарстан и Ямало-Ненецкий автономный округ.
 
Кроме  Чечни и  Удмуртии, бедными себя считают в Орловской области (49%) и Дагестане (47%). А в Москве к числу бедных отнесли себя около 11% респондентов.

В 37-ми регионах более 10% домохозяйств испытывали проблемы с оплатой коммунальных услуг; в Карачаево-Черкессии, Чувашии, Приморском крае, Хакасии и Тыве - 20%.



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