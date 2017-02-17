В Ижевске запретят парковку по ул. Краева и на участке от пер. Революционный до ул. Коммунаров для уборки снега

Опубликована: 16 Февраля 2017 г. 12:27





Администрация Ижевска предупредила автовладельцев о запрете парковки в ночное время сегодня на ул. Краева и на участке от пер. Революционный до ул. Коммунаров — здесь будет проводиться уборка снега.

Для уборки снега на улицах с 18:00 начнут установку временных дорожных знаков с жёлтым фоном — «Остановка запрещена», «Время действия» (с 22.00 до 6.00) и «Работает эвакуатор», сообщает "Моя Удмуртия". С 22:00 коммунальные службы и эвакуатор приступят к работе.

Отмечается, график может корректироваться в зависимости от погоды и предписаний ГИБДД.

Органы местного самоуправления обращаются к горожанам с просьбой не оставлять автомобили вдоль городских магистралей в ночное время, чтобы не мешать работе коммунальной техники.