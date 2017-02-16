Мем Ждут слеплен из навоза в сельским скульптором в Якутии

Опубликована: Сегодня 11:33

Скульптор Михаил Боппосов из якутского села Уолба слепил Ждуна из традиционного для художника материала - из навоза.

Скульптору понравилось, что художница — создатель Ждуна —вдохновлялась людьми, сидящими в очереди к врачу, и залами ожидания. Ранее на новогодние праздники Михаил Боппосов уже удивил россиян огромным петухом из навоза.

"На создание Ждуна у меня ушло около двух недель. Мне показался этот персонаж очень забавным. Теперь Ждун поселился и в моём дворе," — сказал Михаил Боппосов.

Ранее Боппосов рассказывал Лайфу, что такие скульптуры имеют практический смысл. Так проще хранить навоз и по мере необходимости скульптуры разбираются.



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