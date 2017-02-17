ООО «ИНКПЛАНЕТ» обязана выплатить более полумиллиона рублей за незаконную свалку мусора

Опубликована: 16 Февраля 2017 г. 13:16





Вывозом отходов на участок площадью 4 000 квадратных метров занималась компания ООО «ИНКПЛАНЕТ». Фирму оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Руководство компании штраф не выплатило. "Из-за несвоевременной оплаты штрафа на юридическое лицо судом наложено еще 2 штрафа на общую сумму 220 000 рублей," - сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Сейчас виновник должен больше полумиллиона рублей. За невыплату штрафа руководителя компании ждет уголовная ответственность по статье 315 УК РФ (злостное неисполнение решения суда).



Напомним, что ранее в 2016 году Роспотребнадзор обнаружил на Воткинском шоссе в Ижевске незаконную свалку мусора.