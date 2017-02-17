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Проектировщик проспекта Калашникова сменил форму собственности
Опубликована: 16 Февраля 2017 г. 14:54 ОАО «Автодормостпроект», выигравшее конкурс на 42,9 млн рублей на проектирование проспекта Калашникова в Ижевске, сменило форму собственности, пишет информагентство СУСАНИН.
По данным налоговой инспекции, 10 января этого года ОАО «Автодормостпроект» было ликвидировано путем реорганизации в ООО «Автодормостпроект».
Напомним, что ранее активисты заметили поразительную удачливость компании: с момента создания сайта госзакупок предприятие выиграло более 100 конкурсных процедур. Одним из последних крупных контрактов является «Выполнение комплекса работ по инвентаризации, паспортизации с элементами диагностики и по отводу земель: разработка проекта планировки и проекта межевания территории по объекту «Строительство восточного обхода Ижевска в Удмуртской Республике», стоимостью 14,5 млн рублей.
Скандальной эта удачливость стала после того, как у бывшего главы «Автодормостпроекта» Захара Милостивенко в ноябре 2016 года прошли обыски. После них правоохранительные органы побывали у депутата Госсовета Удмуртии Александра Мурашова. Именно ему принадлежали 100% акций ОАО «Автодормостпроект» через его компанию ООО «Байконур», собственником которого являлся на момент обысков Мурашов.
ОАО «Автодормостпроект» создано 01 ноября 2007 года путем реорганизации государственного унитарного проектно-изыскательского предприятия Удмуртской Республики «Автодормостпроект».
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