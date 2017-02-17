"Автомобилистов Удмуртии" не пригласили на общественные слушания по ремонту дорого в Ижевске

Опубликована: 16 Февраля 2017 г. 15:43

Стал известен список дорог, которые отремонтируют в рамках программы "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Ижевской городской агломерации".

"Автомобилисты Удмуртии" сообщили в своей группе Вконтакте, что список должен был пройти общественные слушания, но их не пригласили.

Так и написали: "Данный перечень дорог, которые планируют отремонтировать в Ижевске вызывает очень много вопросов, т.к. в нём присутствуют улицы, которые ремонтировались 1-3 года назад. 
В прикрепленных документах можете ознакомиться с перечнем планируемых к ремонту дорог в Ижевске в рамках данной программы, итоговый протокол общественного обсуждения, и полный перечень дорог в радиусе 100 км от Ижевска, которые планируют отремонтировать и произвести другие работы в 2017 году. 
Протокол прилагается."

Вместе с тем, сообщение о проведении общественных слушаний есть на официальном сайте Главы и Правительства Удмуртии.
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