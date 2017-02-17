В районе Ижевска Шунды сгорел несанкционированный автосервис

Опубликована: 16 Февраля 2017 г. 16:27





Утром в четверг, 16 февраля в одном из хозяйств горели 2 гаража, находящиеся под одной металлической кровлей. Из-за плотной застройки была угроза перехода огня на жилой дом и 3 соседних хозяйства.Ближайший к месту пожара гидрант оказался заморожен. Пожарным пришлось прокладывалась «рукав» от пожарного гидранта, находящегося в 250 метрах. Удалось отстоять гаражи, жилой дом и ближайшие хозяйства.По предварительным данным, в гаражах был организован несанкционированный автосервис. Причиной пожара называют замыкание электропроводов.