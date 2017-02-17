Барак Обама на последок усилил антироссийскую пропаганду мощным финансированием

Опубликована: 16 Февраля 2017 г. 17:01

В марте 2016 года в США был создан Глобальный центр взаимодействия для информационного противодействия ИГИЛ (организация запрещена в РФ), но позже Центр переформатировали и с позволения Барака Обамы вложили порядка 160 млн долларов на борьбу с «российской пропагандой», пишет SM-news.

Кроме того, администрация Барака Обамы успела реформировать Совет управляющих по вопросам вещания. В бюджет организации на этот год заложили 777 млн долларов. Еще в 2015 году председатель Совета Эндрю Лак называл российский телеканал Russia Today одной из главных угроз Вашингтону наряду с террористическими организациями ИГИЛ и «Боко Харам» (запрещены в РФ).

А в январе 2017 года в Совете по международным проблемам и исследованиям предложили и вовсе мобилизовать в поддержку «независимым» журналистам молодежь – для распространения американских информационных продуктов.



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