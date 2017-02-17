Нелегальные банкиры в Ижевске обналичили более миллиарда рублей

Опубликована: 16 Февраля 2017 г. 18:16 В Ижевске трех человек обвинили в обналичивании 1,3 млрд рублей с марта по сентябрь 2015 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Следствие считает, что обвиняемые осуществляли банковские операции без регистрации. Сообщники через подконтрольные счета 12 различных фирм обналичили более 1,3 млрд рублей и получили комиссию на сумму свыше 23 млн рублей. Деятельность «нелегальных финансистов» пресекли в октябре 2015 года в ходе оперативных мероприятий.

Уголовное дело направили в Индустриальный суд столицы Удмуртии. Нелегальные банкиры обвинены в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 УК России («Осуществление организованной группой банковской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере»), части 1 статьи 173.1 УК России («Создание юридических лиц через подставных лиц»), и части 2 статьи 187 УК России (Изготовление в целях сбыта, использование и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств организованной группой»).
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