ИжГТУ представил в Ижевске уникального робота собственной разработки

Опубликована: Сегодня 08:53

Сотрудники научно-учебной лаборатории «Мобильные системы» показали модель омниколесного экземпляра показал доцент кафедры мехатронной системы вуза Юрий Караваев, сообщает информагентство Сусанин.

Оказалось, что этот робот имеют уникальную конструкцию колес:«Робот может двигаться в любом направлении, плоскости, ему не нужно место для разворота. Это сразу определяет практическое применение этих робототехнических систем - логистические центры, склады. За рубежом они широко уже используются и внедряются в реальные секторы экономики. Американские крупные торговые центры и склады имеют тысячи роботов в складах, которые автономно работают и решают логистические задачи», - сказал Караваев.

Предприятия уже заинтересовались их разработкой, но им требуются большие платформы для перемещения крупногабаритных предметов. Работа в этом направлении ведется.

Также лаборатория имеет еще два направления исследований: - сферические роботы, у которых защищены от воздействия окружающей среды все внутренние элементы; - подводные роботы, передвигающиеся за счет безвинтовых движителей. «Это тоже ноу-хау нашей лаборатории. Получено несколько свидетельств на программу управления такими роботами. Эти роботы не имеют винтов, которые взаимодействуют с жидкостью. Соответственно, это преимущество дает возможность использовать их в средах, которые сильно загрязнены. Например, водоросли, сети и так далее. В особо вязких жидкостях у них тоже есть преимущества движения», - уточнил Караваев.
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