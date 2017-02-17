Аква-парк видят власти Ижевска ядром нового парка вместо ипподрома

Опубликована: Сегодня 10:12

Три варианта изменений представили разработчики проекта реконструкции территории ипподрома на градостроительном совете в четверг, 16 февраля, в Ижевске.

Первый и второй сценарии развития ипподрома предусматривает размещение на этой территории спортивного парка, базы для семейного отдыха, аквапарка, крытого парка развлечений, медицинского центра, интерактивного музея, развитие территории ипподрома и лесопарка, сообщает информагентство СУСАНИН. Этот вариант предусматривает 4-6 млрд рублей инвестиций, и на его реализацию уйдет 9-12 лет. Во вторым варианте в качестве альтернативы предлагается дополнительно разместить ИТ-парк», - сказал представитель компании-разработчика Colliersinternational.

В третьем варианте подразумевается, что ипподром претерпевает меньше метаморфоз. Здесь упор идет в первую очередь на благоустройство лесопарковой зоны. Следовательно, он требует меньше затрат – 1-1,5 млрд рублей, срок реализации 3-5 лет.

Проектировщики добавили, что с точи зрения инвестиций наиболее привлекательными является первый и второй вариант. «Я знаю точно, что жители города эту зону смотрят зоной отдых. Поэтому как ядро аквапарк – это воспримется нормально. А что касается ИТ-парка – это очень важный объект, он нам очень нужен. Я буквально разговариваю об этом и с инвесторами на эту тему. Но, действительно есть другие места, хотя это тоже красивый объект и его надо делать, но там (на ипподроме – прим.ред.) требуется зона отдыха и развлечений», - прокомментировал глава Ижевска Юрий Тюрин.




Загрузка...
Теги
семья банк самолет полиция ИжГТУ ГЖД инвалид сельское хозяйство долг Ува депутат лес Удмуртия дороги строительство промышленность Владимир Путин безопасность недвижимость выставка пенсия суд Госсовет УР транспорт мода телевидение США ГИБДД Дмитрий Медведев Сарапул физкультура оружие Можга вода Новый год/Рождество Украина свадьба медицина торговля Голливуд наркотики Москва Ижевск МВД ремонт ветеран ЖКХ туризм молодежь терроризм творчество здоровье футбол видео рейтинг преступление занятость правительство технологии МЧС праздник бизнес дети Россия прокуратура конкурс биатлон фестиваль религия кино Завьялово выборы бюджет школа звезда ДТП образование траур погода Игра СКП пожар музыка Ижавто армия зоопарк финансы убийство природа алкоголь Александр Волков штраф Интернет Малая Пурга хоккей СМИ животные Балезино Глазов Воткинск
Все теги
Яндекс.Погода