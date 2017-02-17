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Аква-парк видят власти Ижевска ядром нового парка вместо ипподрома
Опубликована: Сегодня 10:12 Три варианта изменений представили разработчики проекта реконструкции территории ипподрома на градостроительном совете в четверг, 16 февраля, в Ижевске.
Первый и второй сценарии развития ипподрома предусматривает размещение на этой территории спортивного парка, базы для семейного отдыха, аквапарка, крытого парка развлечений, медицинского центра, интерактивного музея, развитие территории ипподрома и лесопарка, сообщает информагентство СУСАНИН. Этот вариант предусматривает 4-6 млрд рублей инвестиций, и на его реализацию уйдет 9-12 лет. Во вторым варианте в качестве альтернативы предлагается дополнительно разместить ИТ-парк», - сказал представитель компании-разработчика Colliersinternational.
В третьем варианте подразумевается, что ипподром претерпевает меньше метаморфоз. Здесь упор идет в первую очередь на благоустройство лесопарковой зоны. Следовательно, он требует меньше затрат – 1-1,5 млрд рублей, срок реализации 3-5 лет.
Проектировщики добавили, что с точи зрения инвестиций наиболее привлекательными является первый и второй вариант. «Я знаю точно, что жители города эту зону смотрят зоной отдых. Поэтому как ядро аквапарк – это воспримется нормально. А что касается ИТ-парка – это очень важный объект, он нам очень нужен. Я буквально разговариваю об этом и с инвесторами на эту тему. Но, действительно есть другие места, хотя это тоже красивый объект и его надо делать, но там (на ипподроме – прим.ред.) требуется зона отдыха и развлечений», - прокомментировал глава Ижевска Юрий Тюрин.
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