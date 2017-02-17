Антитеррористические учения прошли в Театре оперы и балета в Ижевске

Опубликована: Сегодня 10:54

Оперативный штаб Удмуртской Республики провел в четверг, 16 февраля, антитеррористические учения в республиканском театре опера и балета, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

Основной целью учений была отработка действий функциональных групп по пресечению теракта, совершенствование процесса взаимодействия территориальных органов государственной власти и правоохранительных структур при организации и проведении контртеррористической операции.

«В мероприятии принимали участие сотрудники различных органов, подразделений и организаций: УФСБ России по Удмуртской Республике, МВД по Удмуртской Республике, ГУ МЧС по Удмуртской Республике, ЦССИ ФСО России в Удмуртской Республике, УФСВНГ России по Удмуртской Республике, администрации главы и правительства Удмуртской Республики, министерства культуры и туризма Удмуртской Республики, министерства здравоохранения Удмуртской Республики, а также администрации МО «Город Ижевск», руководства АУК УР «Государственный театр оперы и балета УР имени Чайковского», - говорится в сообщении Информагентства СУСАНИН. 

В частности, сотрудники силовых и экстренных служб региона отработали ситуацию с условным захватом заложников в здании театра. А еще за несколько дней до учений в театре в Ижевске провели антитеррористическую тренировку сотрудников органов внутренних дел и городской администрации. 

«Проведенные учения позволили выработать решения, направленные на совершенствование мер по антитеррористической защищенности объекта и повышение готовности задействованных сил и средств оперативного штаба Удмуртской Республики», - сообщает управление ФСБ России по Удмуртии.
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