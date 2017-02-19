Приграничное сотрудничество со странами ЕС расширяется не смотря на все проблемы

Опубликована: 17 Февраля 2017 г. 11:35

Одна из тем почти не освещаемая в европейских СМИ это программы приграничного сотрудничества России и ЕС на период до 2020 года. Как ни парадоксально, но в этом году 8 из них планируется к запуску, сообщает SM-news.

Уже сейчас на уровне ЕС одобрены программы «Польша-Россия» и «Литва-Россия», рассчитанные до 2020 года, также подписано финансовое соглашение о продолжении сотрудничества с Юго-Восточной Финляндией на ближайшие четыре года. По данным департамента развития межрегионального и приграничного сотрудничества Министерства экономического развития РФ сотрудничество охватит также Эстонию, Латвию, Швецию и Норвегию. И этот список не включает в себя еще и более мелкие проектные программы, реализуемые на муниципальном уровне. Беспрецедентная ситуация, которую трудно себе вообразить в условиях текущей политической напряженности между Россией и ЕС.

Европейское финансирование было доступно Российским регионам и муниципалитетам еще с 90-х годов ,Но их отличительной особенностью было то, что они не включали российские средства. Сейчас же РФ со-финансирует почти половину от бюджета выделяемого ЕС. 

Так, бюджет программы «Польша-Россия 2020» составляет более 62 миллионов Евро, и российских средств там порядка 20 миллионов Евро. Т.е. Россия из грантополучателя стала полноправным финансовым партером. 

Только за программный период 2007 – 2013 годов реализовано 200 регулярных проектов, 50 из которых крупномасштабные – т.е. связанные с крупными инвестиционными или строительными проектами как, например, строительство дорог, очистных сооружений и т.д. 

Как прокомментировал эти данные в своем выступлении заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, Александр Цыбульский: «Реконструкция 1 км дороги по Программе «Карелия» составила 89 тыс. евро, что меньше, чем установленные расходы на ремонт и реконструкцию дорог подобного типа (91 тыс.евро), а также существенно ниже, чем в наименее затратных проектах по России (ремонт 1 км автодороги Енисей стоил 125 тыс. евро, ремонт 1 км дороги во Владимирской области стоил 147 тыс. евро)». 

Также заместитель министра отметил, что регионы-участники активно развивают туристический сектор, динами которого в них вдвое больше чем общероссийский показатель (21,6 % по сравнению с 9,2 %).



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