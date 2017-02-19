После реорганизации ФСКН полиция Ижевска стала наказывать больше наркопреступников

Опубликована: 17 Февраля 2017 г. 12:18





За 2016 год выявили 1658 преступлений, сообщил на очередной 12 сессии Гордумы начальник управления МВД России по Ижевску Александр Никитин. Изъято 20,7 кг наркотических и психотропных веществ. В их числе 1,5 кг марихуаны, 665 грамм маковой соломы, 467 грамм героина. Из незаконного оборота изъяли 33 оптовых партии синтетических наркотиков общей массой в 15 кг. По подсчетам полиции, это порядка 30 тысяч розничных закладок.716 человек были наказаны. В 2015 их было 233. Кроме того, за 2016 год в Ижевске закрыли доступ к 258 сайтам в интернете, пропагандирующие употребление наркотиков. По словам Александра Никитина, если раньше поступала информация о рекламе наркотиков на улицах Ижевска, и особенно она была распространена в 2013 году, то в 2016 таких сообщений не было вообще.