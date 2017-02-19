Четверо авто-мошенников из Ижевска обманули десятки людей на 17,5 миллионов рублей

Опубликована: 17 Февраля 2017 г. 12:55

4 жителя Ижевска придумали схему мошенничества при покупке автомобилей, с помощью которой похитили 17,5 млн рублей, сообщили пресс-служба МВД России по УР.

Преступники покупали авто в рассрочку, но выплачивали только первый платеж. А сами авто продавали в соседние регионы, и больше не выходили на связь с потерпевшими. В деле - 34 пострадавших.

Сейчас уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой лиц, с причинением ущерба в особо крупном размере») передано в суд. Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.



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