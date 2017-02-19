Взяточник из Удмуртии отсидит всего 8 лет и выплатит лишь 316 млн рублей

Опубликована: 18 Февраля 2017 г. 11:54

Президиум Верховного суда Удмуртии уменьшил срок лишения свободы бывшему Главе Малопургинского района Александру Ерохину на 3 месяца. А также снизил сумму штрафа на 300 тысяч рублей. Теперь Ерохин отсидит 8 лет и 3 месяца и выплатит 316 млн 320 тыс рублей, сообщила пресс-служба Прокуратуры республики.

Изменения в приговоре связаны с поправками в статье 290 Уголовного кодекса России.

Александра Ерохина признали виновным летом 2016 года в получении взятки в виде 23 земельных участков. Он обещал потерпевшим перевести их участок из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов» для ведения жилищного строительства.

Супруги перерегистрировали 23 участка на лица, которые им указал Ерохин. Часть участков Глава района продал, а полученные с продаж 1,5 млн рублей потратил на себя.

Президиум Верховного суда подтвердил обоснованность Малопургинского суда, но внес изменения в сроке лишения свободы и размере штрафа. Кассация осталась без удовлетворения.
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