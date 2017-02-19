Хоккейная команда Ижсталь проиграла, но смогла выйти в плей-офф

Опубликована: 18 Февраля 2017 г. 12:04





В пятницу, 17 февраля, «Ижстали» на своем льду проиграла пензенскому «Дизелю». От этого матча зависело попадание главной хоккейной команды Удмуртии в плей-офф.

Первой пропустила именно наша команда. На восьмой минуте, вырвавшись в контратаку, Георгий Бусаров открыл счёт заброшенным щайбам этого матча. Через две минуты «сталевар» Кирилл Князев точно бросил с острого угла. 1:1.

Во втором периоде голов не было. Более того, «Ижсталь» не воспользовалпсь преимуществом в игре в формате 5х3.

Зато на 48-ой двухминутным штрафом «сталевара» воспользовался «Дизель» – Георгий Бусаров вывел свою команду вперёд и оформил дубль. С передачи Дмитрия Моисеева Денис Полюдов спас «Ижсталь» от поражения в основной время – 2:2.

И уже в овертайме «дизелист» Максим Томкин вышел один на один вратарем ижевчан и забросил третью шайбу в ворота «Ижстали». Итог матча – 2:3.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Ижстали» Сергей Душкин отдельно похвалил игру голкипера своей команды Сергея Костенко и выразил благодарность болельщикам, которые устроили красочный флешмоб в поддержку «сталеваров» после окончания матча:«Нас в плей-офф занесли на 90% болельщики. Два матча, как минимум, вытащили на эмоциях, которые они нам дали. Огромное им спасибо и надеемся на дальнейшую поддержку.»

Но даже одного очка ижевской команде хватило для того, чтобы занять 16-е место в таблице, выйти в плей-офф и продолжить борьбу за главный хоккейный трофей ВХЛ – Кубок Братины. Нашим соперником станет, скорее всего, «Торпедо» из Усть-Каменогорска.