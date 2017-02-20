Муссируя слухи о русских хакерах, США нанесли имиджевый урон себе

Опубликована: 19 Февраля 2017 г. 21:18





Страх в жителей планеты Земля вселили американские политики и политтехнологи, раскрутившие тему якобы российских кибератак на Вашингтон в СМИ. Теперь жить в стране, которая, оказывается, контролирует весь мир и избирает президента США – особенно гордо. Западные аналитики полагают, что несуществующую киберугрозу раздули уже до такого уровня, что не реагировать на нее нельзя. Причем в первую очередь это чревато для Вашингтона.

Публичное заявление Вашингтона о том, что американские выборы поломали какие-то анонимные суперкомпьютерщики, уже наносит удар по имиджу США: страна, провозгласившая себя оплотом демократии, позволяющая себе эту демократию «экспансировать» на Восток, получается, не может самостоятельно защитить базовые принципы внутри от влияния извне.

Издание Politico периодически проводит социальные опросы, которые показывают срез американского общества. Журналисты выяснили, что только треть избирателей в США верят в то, что «российские кибератаки» повлияли на результаты президентских выборов. Примечательно, что из тех, кто положительно ответил на этот вопрос, большинство являются сторонниками демократической партии США (целых 63%). «Республиканцы» считают, что это – не правда (77%).