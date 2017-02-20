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На взятке в размере более 1 млн рублей попался депутат из Удмуртии
Опубликована: Сегодня 09:25 В Дебесском районе Удмуртии за взятку в размере более 1 млн рублей задержали местного депутата. Как пишет информагентство «Сусанин», об этом на аппаратном совещании органов госвласти в понедельник, 20 февраля, рассказал министр внутренних дел Удмуртии Александр Первухин.
«17 февраля при получении первой части взятки более одного млн рублей за лоббирование интересов коммерческой организации задержали депутата одного из муниципальных образований республики Дебесского района», - сообщил министр.
По его словам, представители ведомства также задержали начальника одного из подразделений управления архитектуры за мошенничество, которое касается незаконной регистрации собственности.
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