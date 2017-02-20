На взятке в размере более 1 млн рублей попался депутат из Удмуртии

Опубликована: Сегодня 09:25



фото: dagestanpost.ru фото: dagestanpost.ru

«17 февраля при получении первой части взятки более одного млн рублей за лоббирование интересов коммерческой организации задержали депутата одного из муниципальных образований республики Дебесского района», - сообщил министр.По его словам, представители ведомства также задержали начальника одного из подразделений управления архитектуры за мошенничество, которое касается незаконной регистрации собственности.