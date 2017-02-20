Автостопщик угнал автомобиль по дороге из Ижевска в Екатеринбург

Опубликована: Сегодня 11:15

фото: ugrapro.ru
Проживающий несколько лет в Ижевске 28-летний уроженец Самарской области был задержан по подозрению в угоне автомобиля.

Поехав автостопом в Екатеринбург, мужчина по пути угнал автомобиль «ВАЗ» с автостоянки в Воткинске. Сотрудники полиции задержали его лишь около Чайковского за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленника задержали, а транспорт возвратили владельцу.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ – «угон».



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