Водитель «ВАЗ» погиб в Удмуртии при столкновении с грузовиком

Опубликована: Сегодня 12:04

фото: autozalogru.ru
При столкновении с грузовиком «Вольво» в Удмуртии погиб 29-летний водитель автомобиля «ВАЗ». ДТП произошло накануне вечером, около 20.00 на 39-м км автодороги Елабуга – Пермь. Мужчина за рулем легковушки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате аварии водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте.

МВД по Удмуртской Республике просит автовладельцев быть предельно внимательными при движении по загородным трассам, соблюдать дистанцию с движущимися впереди автомобилями и избегать необоснованных обгонов.



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