Водитель «ВАЗ» погиб в Удмуртии при столкновении с грузовиком

Опубликована: Сегодня 12:04



фото: autozalogru.ru фото: autozalogru.ru

МВД по Удмуртской Республике просит автовладельцев быть предельно внимательными при движении по загородным трассам, соблюдать дистанцию с движущимися впереди автомобилями и избегать необоснованных обгонов.