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Народный избранник из Удмуртии может быть причастен к разливу народного пойла в Ижевске
Опубликована: Сегодня 13:17 К организации подпольного производства спиртосодержащей и парфюмерной продукции в Ижевске мог быть причастен депутат Госсовета Удмуртии. Сейчас местные правоохранительные органы проверяют эту версию. Об этом в понедельник, 20 февраля сообщает информационное агентство «Сусанин» со ссылкой на «Интерфакс». «Организатором этого производства может быть один из депутатов Госсовета», - сказал собеседник «Интерфакса», знакомый с ходом следствия.
СМИ не уточняют имени депутата, однако сегодня же на сайте change.org появилась петиция с требованием ужесточить уголовный кодекс России в отношении арендодателей и подпольных производителей, автор которой предполагает, что владелец помещений, депутат Государственного Совета Удмуртской Республики Сергей Сороколет, и есть организатор подпольного бизнеса, который смог избежать какой-либо ответственности.
В субботу, 18 февраля, сотрудники управления ФСБ и МВД по Удмуртии при поддержке бойцов Росгвардии ликвидировали мини-заводы по производству спиртосодержащей продукции в нескольких промзонах Ижевска. Из незаконного оборота было изъято более 20 тонн этилового спирта, более 35 тыс. единиц нелицензированной спиртосодержащей продукции. Также было обнаружено свыше 1 тыс. штук расфасованной и 2 тыс. литров купажированной контрафактной парфюмерии, заготовленная тара и более 500 тыс. упаковок с чужими товарными знаками: Gucci, Kenzo, Dior, Lacoste, Chanel и другие. Оборудование, которое использовалось для производства (станки и линии по производству и розливу) изъято и будет демонтировано. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 180 УК России («Незаконное использование товарного знака, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).
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