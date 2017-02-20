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В Ижевске девушку и ее 2-летнего сына сбили на пешеходном переходе
Опубликована: Сегодня 14:02 28-летняя женщина и 2-летний мальчик, который ехал в санках, получили травмы при наезде автомобиля на пешеходном переходе в Ижевске. Как сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии, ДТП произошло накануне, 19 декабря около 11:28 напротив дома № 21 по ул. Петрова. 40-летний водитель автомобиля Toyota не пропустил пешеходов, в результате чего они получили травмы.
В Госавтоинспекции призвали родителей при переходе проезжей части брать ребенка на руки, и при этом правильно оценивать дорожную обстановку.
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