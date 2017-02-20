Опасная «незамерзайка» с метанолом продается в магазинах Удмуртии

Опубликована: Сегодня 15:00

фото: zdorov-vrn.ru
В январе 2017 года в ходе внеплановой выездной проверки специалисты Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике произвели в автомагазине на ул. Удмуртская, 189 контрольную закупку двух образцов стеклоомывающей жидкости и отправили их в лабораторию для исследования на предмет содержания метанола.

Выяснилось, что содержание опасного для человека метилового спирта в образцах было превышено в 606 раз: 30,3 ± 6,0 % при допустимом уровне не более 0,05 % в соответствии с требованиями Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований.

Еще один образец «незамерзайки» был куплен в Глазове на ул. Пряженникова, 14а. В нем метанола было больше в 672 раза (33,6 ± 6,7 % при допустимом уровне не более 0,05 %).

Отмечается, что образцы незамерзающей жидкости были разной ценовой категории. Проверки продолжаются.
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