|
В 2016 году в зоопарке Удмуртии появилось 29 видов новых животных и птиц
Опубликована: Сегодня 15:59 Государственный зоопарк Удмуртии в 2016 году пополнился 29 новыми видами животных и птиц. Как рассказал министр культуры и туризма Удмуртии Владимир Соловьев корреспонденту информагентства «Сусанин», учреждение по-прежнему продолжает оставаться любимым местом познавательного досуга населения не только Удмуртии, но и соседних регионов.
«Коллекция зоопарка пополнилась 29 видами животных и птиц. За счет приобретения и обмена животных. Открыты два новых вольера для экспозиции птиц и барсуков», - сказал Соловьев.
Сейчас в зоопарке проживает 122 вида животных. Министр культуры Удмуртии уточнил, что за прошлый год зверинец посетили около 600 тыс. человек, это на 3,5% больше, чем в 2015 году.
Загрузка...