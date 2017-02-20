В 2016 году в зоопарке Удмуртии появилось 29 видов новых животных и птиц

Опубликована: Сегодня 15:59

фото: laguna-kirov.ru
Государственный зоопарк Удмуртии в 2016 году пополнился 29 новыми видами животных и птиц. Как рассказал министр культуры и туризма Удмуртии Владимир Соловьев корреспонденту информагентства «Сусанин», учреждение по-прежнему продолжает оставаться любимым местом познавательного досуга населения не только Удмуртии, но и соседних регионов. 

«Коллекция зоопарка пополнилась 29 видами животных и птиц. За счет приобретения и обмена животных. Открыты два новых вольера для экспозиции птиц и барсуков», - сказал Соловьев.

Сейчас в зоопарке проживает 122 вида животных. Министр культуры Удмуртии уточнил, что за прошлый год зверинец посетили около 600 тыс. человек, это на 3,5% больше, чем в 2015 году.



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