В 2016 году в зоопарке Удмуртии появилось 29 видов новых животных и птиц

Опубликована: Сегодня 15:59



фото: laguna-kirov.ru фото: laguna-kirov.ru

«Коллекция зоопарка пополнилась 29 видами животных и птиц. За счет приобретения и обмена животных. Открыты два новых вольера для экспозиции птиц и барсуков», - сказал Соловьев.Сейчас в зоопарке проживает 122 вида животных. Министр культуры Удмуртии уточнил, что за прошлый год зверинец посетили около 600 тыс. человек, это на 3,5% больше, чем в 2015 году.