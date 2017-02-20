|
В Удмуртии нашли лежащий на льду реки перевернутый автомобиль
Опубликована: Сегодня 16:56 Автомобиль «ВАЗ 2114» обнаружили сегодня в Удмуртии под автомобильным мостом в реке Сарапулка. Он лежал перевернутым на льду реки, сообщает портал Sarapul.net.
Предположительно, автомобиль занесло на крутом повороте перед мостом, и он вылетел с дороги. Ограждений и предупреждающих знаков там нет.
Возможно, что авария могла произойти накануне: 19 февраля рядом с местом происшествия были замечены двое молодых людей. Один из них был замечен на берегу около машины. О пострадавших в ДТП ничего не сообщается.
Загрузка...