В Удмуртии нашли лежащий на льду реки перевернутый автомобиль

Опубликована: Сегодня 16:56

фото: sarapul.net
Автомобиль «ВАЗ 2114» обнаружили сегодня в Удмуртии под автомобильным мостом в реке Сарапулка. Он лежал перевернутым на льду реки, сообщает портал Sarapul.net.

Предположительно, автомобиль занесло на крутом повороте перед мостом, и он вылетел с дороги. Ограждений и предупреждающих знаков там нет.

Возможно, что авария могла произойти накануне: 19 февраля рядом с местом происшествия были замечены двое молодых людей. Один из них был замечен на берегу около машины. О пострадавших в ДТП ничего не сообщается.



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