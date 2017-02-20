В Удмуртии нашли лежащий на льду реки перевернутый автомобиль

Опубликована: Сегодня 16:56



фото: sarapul.net фото: sarapul.net

Предположительно, автомобиль занесло на крутом повороте перед мостом, и он вылетел с дороги. Ограждений и предупреждающих знаков там нет.Возможно, что авария могла произойти накануне: 19 февраля рядом с местом происшествия были замечены двое молодых людей. Один из них был замечен на берегу около машины. О пострадавших в ДТП ничего не сообщается.