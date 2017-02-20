В Удмуртии главу муниципального образования будут судить за взятки

Опубликована: Сегодня 18:06



фото: newspile.ru фото: newspile.ru

С 2013 по 2016 годы мужчина получал деньги от граждан за предоставление в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для ведения личного подсобного хозяйства. Размер варьировался от 50 тыс до 100 тыс рублей. Всего от 9 граждан он получил 610 тыс рублей.Дело по ч.4 ст.290 УК РФ (получение взятки главой органа местного самоуправления) рассмотрит Сарапульский районный суд. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы взятки.