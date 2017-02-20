В Удмуртии главу муниципального образования будут судить за взятки

Опубликована: Сегодня 18:06

фото: newspile.ru
В Удмуртии в суд направлено уголовное дело, по которому в получении взяток обвиняют главу муниципального образования «Дулесовское» Сарапульского района Удмуртской Республики.

С 2013 по 2016 годы мужчина получал деньги от граждан за предоставление в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для ведения личного подсобного хозяйства. Размер варьировался от 50 тыс до 100 тыс рублей. Всего от 9 граждан он получил 610 тыс рублей.

Дело по ч.4 ст.290 УК РФ (получение взятки главой органа местного самоуправления) рассмотрит Сарапульский районный суд. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы взятки.
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