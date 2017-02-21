Скончался Виталий Чуркин, постоянный представитель России при ООН

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: usanashimiglazami.com фото: usanashimiglazami.com

"Выдающийся российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту. Выражаем родным и близким Виталия Ивановича Чуркина глубокие соболезнования", - говорится в сообщении МИД.По словам первого заместителя постпреда Петра Ильичева, Виталий Чуркин скончался во время выступления на заседании Совета ООН по опеке. "Потеря, которую понесла Россия, тяжела и невосполнима", - сказал дипломат.Виталий Чуркин родился в 1952 году в Москве в семье инженера-авиастроителя. Окончил 56-ю московскую специализированную школу с углубленным изучением английского языка. В юном возрасте снимался в художественных фильмах, включая первый фильм дилогии о Ленине "Cердце матери" режиссера Марка Донского.В 1974 году окончил Московский государственный институт международных отношений и с тех пор беспрерывно находился на дипломатической работе. Возглавлял управление информации МИД СССР, а позже России. С 1992 по 1994 годы - заместитель министра иностранных дел России. Был Чрезвычайным и полномочным послом в Бельгии и Канаде. С апреля 2006 года - постоянный представитель России при ООН и в Совете безопасности организации.