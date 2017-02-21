Почти 200 кг опасной рыбы предписали уничтожить в Ижевске

Опубликована: Сегодня 09:25



фото: vetupr.org.ru фото: vetupr.org.ru

Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики в очередной раз обращает внимание граждан на то, что покупать продукты животноводства, в том числе речной рыбы, на улице опасно для здоровья – такая продукция реализуется в антисанитарных условиях и без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, которая проводится с целью исключения болезней, в том числе паразитарных болезней животных (рыбы), и подтверждения пригодности использования в пищу людям. Приобретая мясо, рыбу, молочную продукцию, яйца и другие продукты животного происхождения на улице в неустановленных местах, человек подвергает свою жизнь и здоровье опасности, рискует получить пищевое отравление или заразиться инфекционными, паразитарными заболеваниями.