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Почти 200 кг опасной рыбы предписали уничтожить в Ижевске
Опубликована: Сегодня 09:25 В Октябрьском районе Ижевска была пресечена продажа замороженной речной рыбы, которую по итогам проверки признали некачественной и опасной. У хозяев рыбы отсутствовали сопроводительные документы, не было никакой информации о дате выработки, сроках годности и условиях хранения. В связи с этим владельцам выписано предписание уничтожить 193,5 кг речной рыбы, также в отношении них возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики в очередной раз обращает внимание граждан на то, что покупать продукты животноводства, в том числе речной рыбы, на улице опасно для здоровья – такая продукция реализуется в антисанитарных условиях и без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, которая проводится с целью исключения болезней, в том числе паразитарных болезней животных (рыбы), и подтверждения пригодности использования в пищу людям. Приобретая мясо, рыбу, молочную продукцию, яйца и другие продукты животного происхождения на улице в неустановленных местах, человек подвергает свою жизнь и здоровье опасности, рискует получить пищевое отравление или заразиться инфекционными, паразитарными заболеваниями.
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