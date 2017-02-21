Преподаватель из Ижевска не смог за 420 тыс рублей снять порчу

Опубликована: Сегодня 10:19

фото: yugopolis.ru
50-летний преподаватель одного из медицинских учебных заведений Ижевска обратился за помощью в дежурную часть, посчитав, что против него было совершено мошенничество.

Мужчина думал, что на него наложили порчу, а тут один из знакомых поделился с ним номером телефона московского центра «Парапсихологии». Желая избавится от негативного влияния потусторонних сил, преподаватель вскоре связался со специалистами центра. В результате нескольких телефонных разговоров по номерам телефонов 8-800-******* и 8(495)******** он с 19 по 26 декабря 2016 года разными суммами перевел 420 тыс рублей на указанный ему номер банковской карты.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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