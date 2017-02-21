В Ижевске трамвай «догнал» неожиданно возникшую на пути иномарку

Опубликована: Сегодня 11:18

фото: vk.com/udmurtiya18rus
Сегодня  утром в Ижевске произошло ДТП с участием иномарки и трамвая. На ул. Карла Маркса, возле Воткинской линии в сторону Южной автостанции, водитель «Хонда Аккорд» не справился с управлением, и автомобиль вылетел на трамвайные пути, оборвав передний бампер. Здесь иномарку и «догнал» двигавшийся по маршруту трамвай.

В пресс-службе МУП «ИжГЭТ» рассказали, что из-за происшествия движение трамваев на полчаса было парализовано.
К счастью, обошлось без пострадавших.
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