В Ижевске трамвай «догнал» неожиданно возникшую на пути иномарку

Опубликована: Сегодня 11:18



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

В пресс-службе МУП «ИжГЭТ» рассказали, что из-за происшествия движение трамваев на полчаса было парализовано.К счастью, обошлось без пострадавших.