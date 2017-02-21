Температура около нуля создаст в Ижевске гололедицу

Опубликована: Сегодня 12:14



фото: ventoactiv.ru фото: ventoactiv.ru

23 и 24 февраля ветер утихнет, а осадки уменьшатся. Ночные температуры незначительно понизятся: ожидается -4,+1 градусов Цельсия, днём -2,+3 °С. На дорогах сохранится неблагоприятная ситуация: гололедица и накат.