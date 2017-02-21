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Температура около нуля создаст в Ижевске гололедицу
Опубликована: Сегодня 12:14 В ближайшие дни в Удмуртии сохранится теплая погода. По прогнозу Удмуртского Гидрометцентра 22 февраля температура воздуха составит -2,+3 °С. Прогнозируются умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега, порывистый юго-западный ветер до 15-16 м/с. На дорогах ожидается накат и гололедица.
23 и 24 февраля ветер утихнет, а осадки уменьшатся. Ночные температуры незначительно понизятся: ожидается -4,+1 градусов Цельсия, днём -2,+3 °С. На дорогах сохранится неблагоприятная ситуация: гололедица и накат.
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