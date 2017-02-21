В Ижевске служба 112 начала работу в обновленном зале

Опубликована: Сегодня 13:11

фото: susanin.udm.ru
С сегодняшнего дня, 21 февраля, в Ижевске открылся обновленный зал системы вызова экстренной службы 112. Корреспондент информагентства «Сусанин» лично убедился, что система обеспечивает круглосуточную совместную работу всех служб и собирает оперативную информацию, поступившую от граждан Удмуртии.

Проект, вошедший в пятерку пилотных по России, разрабатывали 5 лет. Пока система настроена лишь на «Мегафон» и «Теле 2». Позвонив, абонент этих операторов автоматически попадет в диспетчерскую службу, где у него спросят местонахождение и подробности происшествия. Звонки с номеров других сетей направят на автоответчик, который предложит выбрать цифру соответствующей службы. Все звонки прослушиваются, а информация вносится в базу данных.

Стоимость проекта оценили в 26 млн рублей. 20 млн предоставил федеральный бюджет, 6 млн рублей – бюджет региона. На основе этого центра к 2018 году в Удмуртии появится служба «Безопасный город», которая должна будет улучшить качество и скорость реагирования диспетчеров. В течение двух-трех лет проект планируют развернуть и на остальные города и районы республики.
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