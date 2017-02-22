Троих азиатов задержали на ул. Молодежной в Ижевске с героином

Опубликована: 21 Февраля 2017 г. 14:54

фото: 18.мвд.рф

На ул. Молодежной в Ижевске были задержаны трое уроженцев Средней Азии. Молодых людей подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. При личном досмотре у каждого иностранца обнаружили наркотик «героин». Общая масса изъятого наркотического средства составила 130 граммов.

Подозреваемые прибыли в столицу Удмуртии из Москвы, где временно зарегистрированы, для сбыта наркотика бесконтакным способом. Запрещенное вещество они привезли с собой, купив его на территории Московской области.

В настоящее время все задержанные находятся под арестом. По фактам покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждены уголовные дела.



Загрузка...
Теги
ремонт ГИБДД финансы звезда СКП футбол ГЖД Можга МЧС МВД лес физкультура Голливуд Малая Пурга бизнес занятость дороги долг безопасность Москва животные природа бюджет туризм ветеран медицина телевидение технологии Сарапул зоопарк выставка штраф Александр Волков Глазов Балезино религия Воткинск видео фестиваль школа Госсовет УР праздник Завьялово конкурс семья Ува траур Ижевск ДТП оружие самолет вода инвалид Владимир Путин пенсия промышленность мода выборы наркотики суд строительство ИжГТУ Удмуртия прокуратура здоровье убийство Ижавто образование сельское хозяйство полиция правительство алкоголь преступление кино недвижимость пожар хоккей транспорт дети музыка рейтинг банк Россия ЖКХ СМИ терроризм Игра творчество погода Дмитрий Медведев торговля биатлон Украина молодежь армия США свадьба Интернет депутат Новый год/Рождество
Все теги
Яндекс.Погода