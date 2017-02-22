Троих азиатов задержали на ул. Молодежной в Ижевске с героином

Опубликована: 21 Февраля 2017 г. 14:54



фото: 18.мвд.рф фото: 18.мвд.рф

На ул. Молодежной в Ижевске были задержаны трое уроженцев Средней Азии. Молодых людей подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. При личном досмотре у каждого иностранца обнаружили наркотик «героин». Общая масса изъятого наркотического средства составила 130 граммов.

Подозреваемые прибыли в столицу Удмуртии из Москвы, где временно зарегистрированы, для сбыта наркотика бесконтакным способом. Запрещенное вещество они привезли с собой, купив его на территории Московской области.

В настоящее время все задержанные находятся под арестом. По фактам покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждены уголовные дела.