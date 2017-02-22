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Почти 2,3 млн рублей выделят худшим по успеваемости школам Удмуртии
Опубликована: 21 Февраля 2017 г. 15:52 В 2017 году в Удмуртии 17 школ с худшей по показателям ЕГЭ успеваемостью продиагностируют и выделят на повышение качества образования 2,289 млн рублей. Как пишет информационное агентство «Сусанин», об этом рассказал министр образования республики Алексей Шепталин.
По словам министра, на эти цели будет выделена федеральная субсидия в размере 1,6 млн рублей. Еще 686 тысяч рублей добавят из бюджета Удмуртии. «Мы прекрасно понимаем, что если результаты в школе плохие, и ничего не предпринять, на следующий год они лучше точно не станут. Результаты необходимо менять, это государственная функция, и в данном случае допфинансирование пойдет на диагностику, выявление причин сбоев, на повышение квалификации руководителей и педагогов, - рассказал Шепталин. - Речь идет не только о тех школах, где это объективно можно сделать, но и школах отдаленных, потому что там проблемы большие бывают и с интернетом, и с литературой, там результат ЕГЭ очень часто ниже среднего». Министр также отметил, что выделенной суммы хватит только на половину школ, которые нуждаются в такой помощи. Непосредственно в 2017 году помощь будет оказана 17 школам.
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