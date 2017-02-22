Почти 2,3 млн рублей выделят худшим по успеваемости школам Удмуртии

Опубликована: 21 Февраля 2017 г. 15:52



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По словам министра, на эти цели будет выделена федеральная субсидия в размере 1,6 млн рублей. Еще 686 тысяч рублей добавят из бюджета Удмуртии. «Мы прекрасно понимаем, что если результаты в школе плохие, и ничего не предпринять, на следующий год они лучше точно не станут. Результаты необходимо менять, это государственная функция, и в данном случае допфинансирование пойдет на диагностику, выявление причин сбоев, на повышение квалификации руководителей и педагогов, - рассказал Шепталин. - Речь идет не только о тех школах, где это объективно можно сделать, но и школах отдаленных, потому что там проблемы большие бывают и с интернетом, и с литературой, там результат ЕГЭ очень часто ниже среднего». Министр также отметил, что выделенной суммы хватит только на половину школ, которые нуждаются в такой помощи. Непосредственно в 2017 году помощь будет оказана 17 школам.