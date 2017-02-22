В Удмуртии 19-летний водитель скрылся после наезда на пешехода

Опубликована: 21 Февраля 2017 г. 16:59



фото: УГИБДД МВД по УР фото: УГИБДД МВД по УР

19-летний водитель автомобиля «ВАЗ» при движении в направлении от города Глазова в поселок Яр совершил наезд на пешехода – 38-летнего мужчину, движущегося по проезжей части дороги в попутном транспортному потоку направлении. После ДТП водитель с места происшествия скрылся, но впоследствии его личность была установлена. Пешеход в результате ДТП получил серьезные травмы и был доставлен в реанимацию.