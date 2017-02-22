В Удмуртии 19-летний водитель скрылся после наезда на пешехода

Опубликована: 21 Февраля 2017 г. 16:59

фото: УГИБДД МВД по УР
Пешеход получил серьезные травмы вечером в понедельник, 20 февраля, в Глазовском районе. Как сообщает 1-й отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии, авария произошла около 20.00 на 9 км автодороги «Глазов-Яр».

19-летний водитель автомобиля «ВАЗ» при движении в направлении от города Глазова в поселок Яр совершил наезд на пешехода – 38-летнего мужчину, движущегося по проезжей части дороги в попутном транспортному потоку направлении. После ДТП водитель с места происшествия скрылся, но впоследствии его личность была установлена. Пешеход в результате ДТП получил серьезные травмы и был доставлен в реанимацию.
Загрузка...
Теги
футбол Глазов СМИ недвижимость оружие выборы погода СКП Украина самолет дороги ИжГТУ Малая Пурга молодежь терроризм кино США бюджет финансы полиция образование долг технологии телевидение МВД преступление Сарапул сельское хозяйство видео правительство суд выставка Голливуд мода Удмуртия пенсия промышленность Балезино медицина алкоголь Ижавто Воткинск ветеран депутат штраф физкультура здоровье Интернет инвалид музыка пожар хоккей убийство Дмитрий Медведев Москва Госсовет УР школа вода праздник армия ГИБДД транспорт Новый год/Рождество рейтинг ДТП Александр Волков свадьба Игра природа строительство Завьялово бизнес биатлон Можга торговля наркотики зоопарк животные МЧС Ува Ижевск творчество туризм безопасность прокуратура Россия лес банк ГЖД звезда фестиваль ЖКХ семья религия траур занятость Владимир Путин конкурс ремонт дети
Все теги
Яндекс.Погода