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В Удмуртии 19-летний водитель скрылся после наезда на пешехода
Опубликована: 21 Февраля 2017 г. 16:59 Пешеход получил серьезные травмы вечером в понедельник, 20 февраля, в Глазовском районе. Как сообщает 1-й отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии, авария произошла около 20.00 на 9 км автодороги «Глазов-Яр».
19-летний водитель автомобиля «ВАЗ» при движении в направлении от города Глазова в поселок Яр совершил наезд на пешехода – 38-летнего мужчину, движущегося по проезжей части дороги в попутном транспортному потоку направлении. После ДТП водитель с места происшествия скрылся, но впоследствии его личность была установлена. Пешеход в результате ДТП получил серьезные травмы и был доставлен в реанимацию.
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